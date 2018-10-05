بالفيديو.. ” الخلف ” يثبت صحة تسريبات الفضائح الجنسية لعبدالله العذبة

طلال الضوي(صدى):

كشف ” وائل الخلف ” الناشط السوري بوق تنظيم الحمدين، اليوم الجمعة، عبر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صحة التسجيلات الخاصة بمستشار الأمير القطري ” عبدالله العذبة ” مع ” غالية آل ثاني ” ابنة عم أمير قطر ” تميم بن حمد آل ثاني ” ووزيرة الصحة سابقًا والتي تضمنت فضائح جنسية.

وأوضح ” الخلف ” في مقطع الفيديو، أن التسريبات لخاصة بعبدالله العذبة وغالية صحيحة ومسجلة بدقة عالية من قبل أحد العاملين في الاتصالات القطرية، وتم تسريبها لأنه لم يتم الدفع له كي يبقي على تلك التسجيلات بعيدًا عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف ” الخلف ” ، أنه عندما كان مع ” غالية آل ثاني ” في موناكو شاهد غالية وهي ترسل رسالة لـ ” عبدالله العذبة ” من حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” قالت فيها: ” أنا الشيخة ” غالية بنت محمد آل ثاني ” وهذا رقمي إذا تريد التواصل.

وأكمل ” الخلف ” ، أنه يطالب بالبحث وضبط الفساد الموجود في أركان النظام القطري، لافتًا إلى الفساد الموجود بالديوان القطري قائلًا: ” الفساد اللى في الديوان لو الشيخ تميم ما يدري به، وأن كثير من الأمور ما تمشي دون ما تدفع “.

وفي وقت سابق كشفت مكالمة مسربة عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن فضيحة جنسية من العيار الثقيل تجمع ” عبد الله العذبة ” رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية، مع غالية آل ثانى ابنة عم أمير قطر، وتضمن التسريب ما يشير إلى علاقة جنسية واضحة بين الطرفين، حيث طلب العذبة من غالية أن يلتقيها فى أحد الفنادق، لكنها رفضت تخوفا من افتضاح أمر علاقتهما، وبعدها تضمنت المكالمة حديثا جنسيا صارخا.

وفي الإطار ذاته جاء بالجزء الثانى من التسريب الجنسى أن ” غالية آل ثانى ” تسأله حول وجود علاقة بينه وبين السيدة الأولى الشيخة موزة والدة أمير قطر، لكنه ينفى ويقول إنه ليس من النوع الذى يمكن أن يعجب السيدة الأولى، ثم يتحول الأمر إلى تبادل للقبلات بين الطرفين.