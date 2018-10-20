أول تعليق من سعود القحطاني بعد قرار إعفاءه

علي القحطاني(صدى):

تقدم سعود القحطاني ،اليوم السبت، بجزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ،عقب الأمر الملكي بإعفاءه من منصبه.

وقال القحطاني في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد الأمين؛ على الثقة الكبيرة التي أولوني إياها، ومنحي هذه الفرصة العظيمة للتشرف بخدمة وطني طوال السنوات الماضية ” .

وأضاف: ” سأظل خادماً وفياً لبلادي طول الدهر، وسيبقى وطننا الغالي شامخاً بإذن الله تعالى ” .

وكان أمرًا ملكياً قد صدر بإعفاء القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه، وإعفاء أحمد بن حسن عسيري نائب الاستخبارات العامة من منصبه أيضًا.

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