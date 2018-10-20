بأمر الملك.. إعفاءات بالجملة لضباط بالاستخبارات العامة
صدر منذ قليل ،أمرًا ملكيًا ، بإنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة.
وشمل الأمر إعفاء كل من :
رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح.
مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي.
مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليف الشايع .
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Alaggarei[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني كل الكلام اللي صدر عن قناة الجزيره بالايام الماضية صحيح طيب !!!!اين ؟؟جثة جمال رحمه الله
هل من ضمنم الطبيقي وماهر المطرب والمتهمين 18 من هو المسئول عنهم ؟!؟!؟!؟
حفظ الله الملك سلمان وحفظ الله وطننا الحبيب
بلد السلم والسلام وان يديم الأمن والأمان بقيادة الملك سلمان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56413 ] نشر منذ 57 دقيقة
ربنا يجيب العواقب سليمه ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36207 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يستر😐
qlq[ عدد التعليقات: 4136 ] نشر منذ 27 دقيقة
…
دولة العدل اعز الله حكامها