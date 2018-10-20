بأمر الملك.. إعفاءات بالجملة لضباط بالاستخبارات العامة

حمودي العنزي(صدى):

صدر منذ قليل ،أمرًا ملكيًا ، بإنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة.

وشمل الأمر إعفاء كل من :

رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح.

مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي.

مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليف الشايع .

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