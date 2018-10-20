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أمر ملكي بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات وسعود القحطاني

أمر ملكي بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات وسعود القحطاني
عادل الحربي(صدى):

صدر منذ قليل أمرًا ملكياً بإعفاء الاستاذ سعود بن عبدالله القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه.

كما يعفى معالي الاستاذ أحمد بن حسن عسيري نائب الاستخبارات العامة من منصبه أيضًا.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10821 ] نشر منذ 1 ساعة

‏السيف سيفه والعداله تسلّه ⚔️ شيل من تشيل وحط من تحط سنبقى دوما سمع وطاعة سيدي سلمان☺

[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعز الملك

[ عدد التعليقات: 56413 ] نشر منذ 55 دقيقة

الله يعز ملكنا المحبوب ويديم العدل على يديه ,, آمين ,,

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