أمر ملكي بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات وسعود القحطاني
صدر منذ قليل أمرًا ملكياً بإعفاء الاستاذ سعود بن عبدالله القحطاني المستشار بالديوان الملكي من منصبه.
كما يعفى معالي الاستاذ أحمد بن حسن عسيري نائب الاستخبارات العامة من منصبه أيضًا.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10821 ] نشر منذ 1 ساعة
السيف سيفه والعداله تسلّه ⚔️ شيل من تشيل وحط من تحط سنبقى دوما سمع وطاعة سيدي سلمان☺
قوقاز[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعز الملك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56413 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله يعز ملكنا المحبوب ويديم العدل على يديه ,, آمين ,,