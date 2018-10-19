ترامب: بومبيو لم يتسلم تسجيلات عن ” خاشقجي “

علي القحطاني (صدى):

علَّق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على شائعات اطلاع وزير خارجيته مايك بومبيو على تسجيلات حول ما حدث داخل القنصلية السعودية بتركيا.

ونفى ” ترامب ” اليوم الجمعة، تسلم ” بومبيو ” من الأتراك تسجيلاً صوتيًا أو فيديو حول ما حدث في القنصلية السعودية، وذلك عبر تغريدة بموقع ” تويتر ” .

وكانت الخارجية الأمريكية، قد نفت تقارير إعلامية أفادت أن الوزير بومبيو قد استمع أثناء زيارته الأخيرة لتركيا قبل يومين إلى ” ملفات صوتية سجلت للصحافي السعودي جمال خاشقجي ” .

وقال ” بومبيو ” : ” لم أسمع تسجيلاً ولم أرَ نصا، والشبكة التي أعلنت ذلك يجب أن تسحب هذا العنوان ” .

اقرأ أيضًا :