وزير الخارجية الأمريكي: تقارير الجزيرة كاذبة

واشنطن(صدى):

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عدم صحة الأخبار التي روجتها قناة الجزيرة القطرية بشأن وجود تسجيلات صوتية تثبت مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، نافيا اطلاعه على أي دليل حتى الآن في هذه القضية.

وتواصل القناة القطرية ومجموعة من القنوات والمنصات الإعلامية القطرية والتركية والأمريكية نشر أخبار حول القضية دون وجود أي سند أو أدلة حقيقية تثبت ادعاءاتهم حتى الآن في الوقت الذي لم تظهر الجهات الرسمية في تركيا أي نتائج للتحقيقات التي ما تزال جارية.

وطالب بومبيو بحذف هذه الأخبار والعناوين الكاذبة التي تروج لهذا الامر غير الصحيح فورا، ووصف هذه الأخبار بالكاذبة، وقال في تصريحات نقلتها CNN: ” لم يحدث أن اطلعت على أي تسجيلات أو حتى نصوص مكتوبة..يجب سحب مثل تلك التقارير الإخبارية “.

وكانت المتحدثة باسم وزير الخارجية الأمريكي، هيذر ناويرت، قد أكدت عدم اطلاع بومبيو على أي أدلة كما زعمت بعض وسائل الإعلام وفي مقدمتها شبكة ABC NEWS الأمريكية، التي نشرت تقارير مشابهة لما تروج له الجزيرة.

كان وزير الخارجية الأمريكي قد وصل الرياض الثلاثاء الماضي، لبحث قضية اختفاء خاشقجي، ثم طار إلى العاصمة التركية في اليوم التالي للاطلاع على آخر مستجدات التحقيق في القضية من الجانب التركي.