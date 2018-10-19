طوارئ بصحة الحدود الشمالية بعد انقطاع التيار الكهربائي

نايف السالم(صدى):

أكدت صحة الحدود الشمالية رفع حالة التأهب القصوى لإنقطاع التيار الكهربائي على بعض مستشفيات ⁧الحدود الشمالية‬⁩.

وأوضحت صحة الشمالية أن جميع المستشفيات تعمل على المولدات الاحتياطية والحالة مستقرة.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد قدمت اعتذارها للمشتركين في منطقة تبوك وبعض مناطق شمال المملكة بسبب انقطاع الخدمة الكهربائية، نتيجة التقلبات الجوية مما تسبب في خروج عدد من خطوط النقل الكهربائي من الخدمة.

وقالت ” السعودية للكهرباء ” أنه تم البدء في إعادة الخدمة الكهربائية لعدد كبير من المشتركين، فيما يجري العمل في الوقت الحالي على مبادلة الأحمال وإصلاح العطل الفني بالشبكة من قبل فرق الصيانة والطوارئ لإعادة الخدمة لباقي المشتركين المتأثرين.