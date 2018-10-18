مصادر مقربة لعائلة جينكيز: لم يعلموا بخطبة ابنتهم إلا من وسائل الإعلام

عادل الحربي(صدى):

نشر موقع ” العربية. نت ” تقرير عن ” خديجة جينكيز ” المدعية بأنها خطيبة الصحافي السعودي ” جمال خاشقجي ” ، اليوم الخميس، تناولت فيه معلومات عن قصة حياة ” خديجة ” نشأتها ودراستها وحتى إنتمائها لبعض المنظمات الخيرية.

ولفت ” التقرير ” إلي معلومة هامة وردت عن مصادر مقربة من أسرة ” خديجة ” ، والذي أكد بعدم معرفتهم بخطبة ابنتهم من الكاتب السعودي ” جمال خاشقجي ” ، موضحًا تفاجئهم بالأمر الذي لم يعرفوا عنه إلا عبر وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن ” خديجة ” لا تقيم في ذات منزل أسرتها.

وأكدت ” التقرير ” ، على أن ” خديجة ” كانت على علاقة بإحدى المنظمات والجمعيات الخيرية التركية وهي ” هيئة الإغاثة الإنسانية التركية ” ، التي يرأسها بلويند يلدرم، القريب من الجماعات الراديكالية والمتطرف، ومعروف بعلاقاته القوية مع النظام الإيراني، وتأييده للسياسات الخمينية.

وأشار ” التقرير ” إلى أن هذا الأمر يفسر سبب انتساب ” خديجة جنكيز ” لهيئة الإغاثة الإنسانية، وأسباب تبنيها للخط الإيراني، وهو الأمر الذي تكشَّف جليًا من خلال تغريداتها، حيث جاء منسجماً مع سياسات المنظمة.