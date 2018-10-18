مصادر مقربة لعائلة جينكيز: لم يعلموا بخطبة ابنتهم إلا من وسائل الإعلام
نشر موقع ” العربية. نت ” تقرير عن ” خديجة جينكيز ” المدعية بأنها خطيبة الصحافي السعودي ” جمال خاشقجي ” ، اليوم الخميس، تناولت فيه معلومات عن قصة حياة ” خديجة ” نشأتها ودراستها وحتى إنتمائها لبعض المنظمات الخيرية.
ولفت ” التقرير ” إلي معلومة هامة وردت عن مصادر مقربة من أسرة ” خديجة ” ، والذي أكد بعدم معرفتهم بخطبة ابنتهم من الكاتب السعودي ” جمال خاشقجي ” ، موضحًا تفاجئهم بالأمر الذي لم يعرفوا عنه إلا عبر وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن ” خديجة ” لا تقيم في ذات منزل أسرتها.
وأكدت ” التقرير ” ، على أن ” خديجة ” كانت على علاقة بإحدى المنظمات والجمعيات الخيرية التركية وهي ” هيئة الإغاثة الإنسانية التركية ” ، التي يرأسها بلويند يلدرم، القريب من الجماعات الراديكالية والمتطرف، ومعروف بعلاقاته القوية مع النظام الإيراني، وتأييده للسياسات الخمينية.
وأشار ” التقرير ” إلى أن هذا الأمر يفسر سبب انتساب ” خديجة جنكيز ” لهيئة الإغاثة الإنسانية، وأسباب تبنيها للخط الإيراني، وهو الأمر الذي تكشَّف جليًا من خلال تغريداتها، حيث جاء منسجماً مع سياسات المنظمة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56327 ] نشر منذ 9 دقائق
قلنا ان السالفه محبوكه من عدة جهات معاديه للمملكه ,,
,, قطر وحزب الشيطان في لبنان واخوان الشياطين ومن لف لفهم من الأتراك برعاية وتوجيه من ملالي إيران ,,
,, وصندوقهم الأسود المعفن خديجه جنكيز ,,
,, المقرود خاشقجي يحسب نفسه ذكي ، ولكنهم طووه تحت آباطهم المعفنه .. بخطه خبيثه لإلصاقها باالمملكه ,,
,, نسوا ان الله حكم عادل .. يسمع ويرى ، ولا يرضى باالظلم ,,
,, اللهم رد كيدهم في نحورهم واكشف مستورهم واجعل الدائرة عليهم ,, آمين ,,