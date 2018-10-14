ضاحي خلفان: يد سفهاء قطر واضحة في استغلال قضية خاشقجي

أبو ظبي (صدى):

استنكر ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، اليوم الأحد، استغلال قطر لأزمة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بما يخدم اجندتها التخريبية.

وقال خلفان في تغريدة له : ” سفهاء قطر لن ينالوا شيئا من سمعة المملكة العربية السعودية التي يريدون تشويهها، عاشت الممكة حكومة وشعبا رغم انفكم ” .

وأضاف : ” غرر الحمدين بخاشقجي، حثوه على الخصومة مع حكومته، دبروا لإخفائه ، اتهموا السعودية بقتلة، أي سفاهة أكثر من هذه السفاهة! ” .

وتابع : ” يد سفهاء قطر الإجرامية واضحة في قضية التشهير بسمعة المملكة واتهامها بقتل خاشقجي…خبر الجزيرة الاولي ان خاشقجي غادر القنصلية بعد عشرين دقيقة… جاء هاتف أن غيروا الواقعة… لم يخرج ! عملية كشفتها عملية التغيير التي غيرت الحقيقة الى شبهة ” .

واختتم : ” علينا أن نلغي شئ اسمه دولة قطر ونجعلها إحدى توابع المملكة العربية السعودية طال الزمان او قصر…هذا الحل الأنجح ” .