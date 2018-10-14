ضاحي خلفان: يد سفهاء قطر واضحة في استغلال قضية خاشقجي
استنكر ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، اليوم الأحد، استغلال قطر لأزمة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بما يخدم اجندتها التخريبية.
وقال خلفان في تغريدة له : ” سفهاء قطر لن ينالوا شيئا من سمعة المملكة العربية السعودية التي يريدون تشويهها، عاشت الممكة حكومة وشعبا رغم انفكم ” .
وأضاف : ” غرر الحمدين بخاشقجي، حثوه على الخصومة مع حكومته، دبروا لإخفائه ، اتهموا السعودية بقتلة، أي سفاهة أكثر من هذه السفاهة! ” .
وتابع : ” يد سفهاء قطر الإجرامية واضحة في قضية التشهير بسمعة المملكة واتهامها بقتل خاشقجي…خبر الجزيرة الاولي ان خاشقجي غادر القنصلية بعد عشرين دقيقة… جاء هاتف أن غيروا الواقعة… لم يخرج ! عملية كشفتها عملية التغيير التي غيرت الحقيقة الى شبهة ” .
واختتم : ” علينا أن نلغي شئ اسمه دولة قطر ونجعلها إحدى توابع المملكة العربية السعودية طال الزمان او قصر…هذا الحل الأنجح ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20362 ] نشر منذ 42 دقيقة
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