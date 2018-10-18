بعد ساعات من تدشين حملة إغلاق قناة الفتنة.. حساب الجزيرة ينهار أمام أرقام الحظر
انهار حساب قناة الجزيرة القطرية، بموقع ” تويتر ” أمام أرقام الحظر التي تعرضت لها بالتزامن مع الحملة التي دشنها المغردون لإغلاق القناة وإلزامها حدها فيما تتناوله من معلومات مغلوطة متبعة سياسة التحريض على المملكة.
وشهد الحساب تناقصًا واسعًا في أرقام متابعيه، لكن سرعان ما تزايد أرقام متابعين، لاجئين لسيرفرات المتابعين ” الوهميين ” والحسابات المزيفة.
وتأتي الحملة ضد الجزيرة في الوقت الذي تتعمد فيه بث أكاذيبها وأخبارها المحرضة التي لا تمت للواقع بأي صلة، فيما يخص قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، بهدف الإساءة والتشويه.
وطالب المغردون شركة ” تويتر ” بإيقاف الحساب نظرًا لمخالفته السياسة العامة للموقع.
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الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 1 ساعة
قناة الجزيره قناة الدعاره والفسق والفساد
صبرأ جميلأ سيأتي يوم يثور فيه اخواننا القطريين لانفسهم ويشعلون بتلك القناه وباراتها النيران بمن فيها لعلمي بأن الشعب هناك بيقلي ونفذ صبره على الدخلأ المرتزقه في قطر 🌴
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56273 ] نشر منذ 55 دقيقة
سدوا بابهم الله يسد باب رزقهم ,,