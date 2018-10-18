بعد ساعات من تدشين حملة إغلاق قناة الفتنة.. حساب الجزيرة ينهار أمام أرقام الحظر

حمودي العنزي(صدى):

انهار حساب قناة الجزيرة القطرية، بموقع ” تويتر ” أمام أرقام الحظر التي تعرضت لها بالتزامن مع الحملة التي دشنها المغردون لإغلاق القناة وإلزامها حدها فيما تتناوله من معلومات مغلوطة متبعة سياسة التحريض على المملكة.

وشهد الحساب تناقصًا واسعًا في أرقام متابعيه، لكن سرعان ما تزايد أرقام متابعين، لاجئين لسيرفرات المتابعين ” الوهميين ” والحسابات المزيفة.

وتأتي الحملة ضد الجزيرة في الوقت الذي تتعمد فيه بث أكاذيبها وأخبارها المحرضة التي لا تمت للواقع بأي صلة، فيما يخص قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، بهدف الإساءة والتشويه.

وطالب المغردون شركة ” تويتر ” بإيقاف الحساب نظرًا لمخالفته السياسة العامة للموقع.

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