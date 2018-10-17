بالصور..استمرار قوات التحالف في إنقاذ متضرري إعصار لبان

علي القحطاني (صدى):

وثقت مجموعة من الصور، استمرار القوات المشتركة في إنقاذ اليمنيين المتضررين من إعصار لبان.

وأظهرت الصور قيام القوات بتقديم الغذاء والدواء للنازحين في محافظة المهرة نتيجة إعصار لبان.

وكان سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، قد أعلن أن التحالف، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يعملون على تقديم الدعم والمواد الإغاثية إلى محافظة المهرة.

وأكد أن البرنامج السعودي لتنمية اليمن وإعماره، سيعمل على فتح الطرق وإصلاح شبكات الكهرباء، لمواجهة أضرار الإعصار.

يذكر ان الإعصار قد تسبب في خسائر فادحة في الممتلكات، ويفوق إمكانات السلطة المحلية.

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