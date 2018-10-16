إجلاء 4500 أسرة يمنية متضررة من الفيضان بمساعدة مروحيات التحالف

فهمي محمد(صدى):

تمكنت 4 مروحيات تابعة لتحالف دعم الشرعية من مساندة السلطة المحلية في اليمن لإجلاء ما يزيد عن 4500 أسرة خارج مدينة الغيضة وضواحيها بعد أن حاصرها الفيضان .

وصرح محافظ المهرة اليمنية، راجح سعيد باكريت أن مروحيات التحالف تشارك منذ صباح اليوم في عمليات الإجلاء نافياً وجود أي منظمات إغاثية أممية في المنطقة، وأن جهود الإغاثة تقتصر على الدعم السعودي، وبإسناد من مروحيات التحالف والجيش اليمني .