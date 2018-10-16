سعودي آخر فوجئ بوجود صورته ضمن المتورطين باختفاء ” خاشقجي ” .. هنا قصته

نايف السالم(صدى):

تضمنت قائمة الـ15 سعوديًا الذين اتهمهم الإعلام التركي بالتورط في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، أحمد عقيل الظفيري، الشاب الذي سافر كسائح إلى تركيا قبل نحو عام.

وتداولت وسائل الإعلام التركية والقطرية، صورة لـ ” الظفيري ” أثناء وجوده في هذه الرحلة، ليجد نفسه على لائحة الاتهام؛ تمامًا كما حدث مع المواطن المتوفى قبل سنتين عبدالعزيز البلوي.

ولكن هذه المرة، كان اسمًا آخر يدعى ” بدر لافي العتيبي ” مرفق بصورته التي تم تداولها على نحو واسع، ليس بعيد أن يكون هذا الاسم لسائح كان قد زار تركيا من قبل.

وأكد ” الظفيري ” ، أنه سافر تركيا منذ عام في رحلة لمدة أيام قليلة، ومعه ما يثبت ذلك من خلال جواز السفر، مشيرًا إلى أنه يثق في حكومة بلاده لأخذ حقه ورد اعتباره، على استغلال صورته من قبل وسائل الإعلام التركية في هذه القضية، ونشرها بطريقة مسيئة.

وفي هذا الإطار، كانت ” صدى ” قد نشرت تقريرًا بعنوان يحمل ” صور السعوديين في تركيا تستغل في تلفيق جرائم الاغتيال والارهاب ” ، رصدت فيه كيف يتم استغلال صور أي سعودي سافر تركيا من قبل في هذه القضية، كما أشارت فيه إلى اعتداء تركيا على حقوق وخصوصية السائحين لديها، و تسائلت عن المسؤول وراء تسريب بيانات السائحين دون مساءلة قانونية.

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