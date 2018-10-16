بالفيديو.. ” التقاعد ” تكشف عن الخدمة الإلكترونية لنظام مد الحماية التأمينية

نايف السالم(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن الخدمة الإلكترونية لنظام ” مد الحماية التأمينية ” ، والتي تُتيح لجهات العمل الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي تسجيل وتحديث خدمات موظفيها السعوديين.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه الخدمة إحدى الأدوات التيسرية التي تقدمها المؤسسة لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية؛ التي تهدف لتعميم الحماية الإجتماعية على كافة دول المجلس العاملين في غير دولهم.

وأشارت ” التقاعد ” إلى أنه يمكن ” تسجيل الموظفين، تحديث معلومات، إنهاء خدمة ” ؛ من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتقاعد ” هنا ” ، والعثور على أيقونة ” مد الحماية ” .

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