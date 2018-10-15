” العامة للتقاعد ” تعلن عن إطلاق خدمة مد الحماية التأمينية إلكترونيا

الرياض(صدى):

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد الخدمة الإلكترونية لمد الحماية التأمينية للعاملين السعوديين الخاضعين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية التي ستمكن جهات العمل الحكومية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تسجيل وتحديث الراتب وإنهاء الخدمة للعاملين السعوديين الخاضعين لهذا النظام وذلك عبر موقع المؤسسة الإلكتروني هنا .

ويأتي إطلاق هذه الخدمة الإلكترونية ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها المؤسسة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وبرامجها التنفيذية انطلاقاً من حرصها على سرعة إنجاز المعاملات ضمن خطة التحول الإلكتروني وتسهيل أعمالها والوصول إلى خدماتها من خلال بوابة المؤسسة الإلكترونية وتطبيق المؤسسة على الأجهزة الذكية وجهاز الخدمة الذاتي.

يذكر أن “النظام الموحد لمد الحماية التأمينية” يقضي بمد مظلة النظام التقاعدي والتأميني لكل دولة على مواطنيها العاملين خارجها في أي من الدول الأعضاء بالمجلس، بهدف تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو، وضمان حياة كريمة بعد تركهم العمل، وتأمين الاستقرار المعيشي لهم، مما يساعد على سهولة انتقال الأيدي العاملة الوطنية بين دول مجلس التعاون مع تمتعهم بالمزايا التقاعدية والتأمينية التي يتمتع بها أقرانهم المواطنون العاملون داخل دولهم.

وقد بلغ عدد المستفيدين من نظام مد الحماية التأمينية من الموظفين السعوديين المدنيين العاملين في جهات العمل الحكومية في دول مجلس التعاون ما يزيد عن 5600 موظف سعودي.