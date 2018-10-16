ضبط شبكة لتبادل الزوجات

القاهرة(صدى):

في واقعة غاب عنها العقل و تبخرت الرجولة ، نجحت الأجهزة الأمنية لمباحث الآداب بالقاهرة،من القبض على شبكة لتبادل الزوجات بمنطقة عين شمس، بطلها عامل وزوجته .

تلقت شرطة مباحث الأداب بلاغاَ من الأهالي تفيد قيام عامل بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك ” ، يعرض فيها صور لزوجته بأوضاع مخلة بالآداب، وكان يسمح لها الزوج بالموافقة أو رفض الرجل الذي ستمارس معه الجنس مقابل السماح له بممارسة الرذيلة مع زوجة هذا الرجل، وهو ما يسمى بتبادل الزوجات.

وتم القبض على المتهم هو وزوجته ،و اعترفوا بتكوين شبكة لتبادل الزوجات وأنهم تعرفوا على العديد من الأشخاص الآخرين وتبادلوا معهم ممارسة الرذيلة،