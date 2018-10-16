ضبط شبكة لتبادل الزوجات
في واقعة غاب عنها العقل و تبخرت الرجولة ، نجحت الأجهزة الأمنية لمباحث الآداب بالقاهرة،من القبض على شبكة لتبادل الزوجات بمنطقة عين شمس، بطلها عامل وزوجته .
تلقت شرطة مباحث الأداب بلاغاَ من الأهالي تفيد قيام عامل بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك ” ، يعرض فيها صور لزوجته بأوضاع مخلة بالآداب، وكان يسمح لها الزوج بالموافقة أو رفض الرجل الذي ستمارس معه الجنس مقابل السماح له بممارسة الرذيلة مع زوجة هذا الرجل، وهو ما يسمى بتبادل الزوجات.
وتم القبض على المتهم هو وزوجته ،و اعترفوا بتكوين شبكة لتبادل الزوجات وأنهم تعرفوا على العديد من الأشخاص الآخرين وتبادلوا معهم ممارسة الرذيلة،
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4700 ] نشر منذ 2 ساعتين
كما ان هناك ذرات للجينات -هناك ذرات للرجوله-فاذا هب الهوى على ذرات عديمي الرجوله وذهبت -عندها يصبح حمار جحا ارجل منهم-
رااايق[ عدد التعليقات: 5686 ] نشر منذ 2 ساعتين
أعوذ بالله من هالأشكال هذه **
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حسبنا الله ونعم الوكيل **
هزيم[ عدد التعليقات: 265 ] نشر منذ 2 ساعتين
يععععععععععععععععع
استغفر الله العظيم بس.
وش هالشي الوسخ الجديد.
ياخوي يالسحاب ، حتى الحمار عنده غيره.
قصدك تقول الخنزير.
فهمو كالخنازير بل هم اشد وسخ.
شيخين1[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين
هاذي ثاني حاثة من نفس النوع الاولة مدرس جامعي وهاذي الثانية اتقوالله يابعض المصرين الى متى والوازع الديني مالة مكان في قلوبكم حتى الغرب واليهود ما سوها الله المستعان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35837 ] نشر منذ 1 ساعة
في الصين بأمكانك تستبدل زوجتك
بزوجة أخرى😂
بس هذيلن زودوها🤔