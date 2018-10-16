بعد معرفة نتيجة فحوصاته.. تامر حسني يعيش حالة صدمة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت نتيجة الفحوصات التي خضع لها الفنان المصري تامر حسني مؤخرًا بأمريكا، عن إصابته بتهتك شديد في الأحبال الصوتية والتهاب من الدرجة الأولى في الحنجرة.

ووفقًا لما صرحت به بعض المصادر، فإن ” تامر ” يعيش الآن حالة من الصدمة والإكتئاب، ولم يكشف الأطباء عن الخطوة المقبلة المفترض أن يتخذها ” تامر ” سواء علاج لفترة زمنية محددة أو الخضوع لعملية جراحية.

ومن المقرر أن يخضع ” تامر ” لفحوصات أخرى قبل إتخاذ القرار النهائي بالتدخل الجراحي من عدمه.

وكان الفنان تامر حسني قد نُقل إلى إحدى مستشفيات منطقة ٦ أكتوبر بعد انتهاء تصويره برنامج صاحبة السعادة؛ إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة.

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