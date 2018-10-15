بالفيديو.. ظرف طارئ يجبر تامر حسني على الهروب من المستشفي

أماني الغامدي(صدى):

على الرغم من تشديد الأطباء على الفنان تامر حسني بضرورة إلتزام الراحة وعدم الحديث أو الغناء لمدة شهر كامل إلا أن تامر قرر مغادرة المستشفى والسفر سريعاً إلى أمريكا .

من جانبه طمئن منظم الحفلات وليد منصور جمهور الفنان مشيراً إلى أنه ترك المستشفى ليتلقى العلاج في أمريكا وفي نفس الوقت يكون بجوار زوجته بسمة بوسيل مصممة الأزياء والتى ستضع مولودها الثالث .

جدير بالذكر أن الفنان تامر حسني سيخضع للعلاج على أن يحدد الأطباء إذا كان يحتاج للجراحة لعلاج إلتهاب الأحبال الصوتية أم لا .

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