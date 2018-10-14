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بسمة بوسيل تعلق على مرض زوجها ” تامر حسني “

بسمة بوسيل تعلق على مرض زوجها ” تامر حسني “
أماني الغامدي(صدى):

علقت زوجة الفنان المصري ” تامر حسني ” ، مصممة الأزياء ” بسمة بوسيل ” ، على مرض زوجها ،بنشر صورة له عبر حسابها الرسمي على ” انستجرام ” ، معلقة : أنت أقوى من الأيام.

يذكر أن الفنان تامر حسني أصيب بوعكة صحية شديدة الأيام الماضية ،وتم نقله إلى إحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، بعد انتهائه من تصوير برنامج صاحبة السعادة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 49 دقيقة

كيف نفهم ذي إن لا أحد أقوى من الأيام التي طوت صفحات مليئة بالأنبياء والرسل والملوك وفلاسفة الدنيا وقادتها وكبرائها ومشاهيرها

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