بسمة بوسيل تعلق على مرض زوجها ” تامر حسني “

أماني الغامدي(صدى):

علقت زوجة الفنان المصري ” تامر حسني ” ، مصممة الأزياء ” بسمة بوسيل ” ، على مرض زوجها ،بنشر صورة له عبر حسابها الرسمي على ” انستجرام ” ، معلقة : أنت أقوى من الأيام.

يذكر أن الفنان تامر حسني أصيب بوعكة صحية شديدة الأيام الماضية ،وتم نقله إلى إحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، بعد انتهائه من تصوير برنامج صاحبة السعادة.