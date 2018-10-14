بسمة بوسيل تعلق على مرض زوجها ” تامر حسني “
علقت زوجة الفنان المصري ” تامر حسني ” ، مصممة الأزياء ” بسمة بوسيل ” ، على مرض زوجها ،بنشر صورة له عبر حسابها الرسمي على ” انستجرام ” ، معلقة : أنت أقوى من الأيام.
يذكر أن الفنان تامر حسني أصيب بوعكة صحية شديدة الأيام الماضية ،وتم نقله إلى إحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، بعد انتهائه من تصوير برنامج صاحبة السعادة.
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 658 ] نشر منذ 49 دقيقة
كيف نفهم ذي إن لا أحد أقوى من الأيام التي طوت صفحات مليئة بالأنبياء والرسل والملوك وفلاسفة الدنيا وقادتها وكبرائها ومشاهيرها