العثور على جثة على قارعة الطريق في بيش
عثرت الجهات الأمنية، اليوم الأحد، في محافظة بيش، شمال منطقة جازان، على جثة إفريقي مغطاة على الطريق.
وتباشر الجهات الأمنية حاليًا تحقيقاتها حول الجثة، حيث لم يُصدر بيان رسمي حتى الأن بالتفاصيل حول هوية الجثة وسبب الوفاة.
ويذكر أن الجهات الأمنية عثرت على جثة مجهولة ملقاه على جبل العزة بمحافظة الداير بمنطقة جازان الجمعة الماضية.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 1 ساعة
تقليعه جديده للأحباش اذا مات لهم واحد اعترضو به الطريق… وخلاص يغسل ويكفن ويصلى عليه مجانا…. لو بمز هالشغله تكلف خمستلاف قني غير حق الولايا الي ينيحوا عليه…. ماكانش يومك يا اسييييوبييي…آه يا خرابييي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56040 ] نشر منذ 1 ساعة
افسدوا باالبلد ,,
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32812 ] نشر منذ 1 ساعة
وش ذا الحال كان السالفه. صارت حلى
غريب الدار[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 1 ساعة
ايش حكاية الجثث على عارعة الطريق هاليومين
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2256 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله يكفينا شرهم وأذاهم،،