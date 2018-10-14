العثور على جثة على قارعة الطريق في بيش

تركي السالم(صدى):

عثرت الجهات الأمنية، اليوم الأحد، في محافظة بيش، شمال منطقة جازان، على جثة إفريقي مغطاة على الطريق.

وتباشر الجهات الأمنية حاليًا تحقيقاتها حول الجثة، حيث لم يُصدر بيان رسمي حتى الأن بالتفاصيل حول هوية الجثة وسبب الوفاة.

ويذكر أن الجهات الأمنية عثرت على جثة مجهولة ملقاه على جبل العزة بمحافظة الداير بمنطقة جازان الجمعة الماضية.