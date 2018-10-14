” تعليم شقراء ” يوضح ملابسات عقاب طالبة ابتدائية قصت شعرها

عادل الحربي(صدى):

على خلفية تشهير قائدة ” ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم ” بالقصب، بطالبة ابتدائية لقصها شعرها، وفصلها من الدراسة، أصدرت الإدارة التعليمية بشقراء بياناً توضيحياً حول الإجراءات التي تمت مع سلوك الطالبة.

وذكر البيان أن مدير التعليم الدكتور خالد الشبانة، المساعد للشؤون التعليمية، وجه بمباشرة الواقعة والتحقق من صحة ما ورد في تعامل إدارة المدرسة لسلوك قص الشعر من الطالبة وإنهاء ما يلزم.

وقالت الإدارة في بيانها: ” وردت صورة إعلان معلق في المدرسة على ورقة ” A4 “ ، متضمناً عقوبة على الطالبة، ولم يوقع رسمياً من قائدة المدرسة، ولم يصدر من لجنة التوجيه والإرشاد الطلابي، وتضمن الإعلان فصل الطالبة من الدراسة يوماً واحداً، وحسم من درجات السلوك والمواظبة، وإلزام الطالبة بلبس قبعة أيام الدراسة ” .

وأضافت: ” وحيث ثبت من المشرفة التربوية المتابعة للواقعة ،تنفيذ قائدة المدرسة لجميع التوجيهات، وعدم تنفيذ العقوبات على الطالبة، واستمرارها في الدراسة، وتوجيهها توجيهاً تربوياً مناسباً ” .

وتابعت: ” كما كلف مدير التعليم لجنة برئاسة المساعدة للشؤون التعليمية للتحقق ممن كتب ورفع إعلان العقوبة في المدرسة، وتم تواصل المساعدة للشؤون التعليمية هاتفياً مع قائدة المدرسة وتوجيهها بإلغاء وإيقاف جميع الإجراءات الواردة في الإعلان شفهيا، وأعقب ذلك خطاب عاجل خطي من المساعدة للشؤون التعليمية لقائدة المدرسة يؤكد على ذلك، بالإضافة إلى توجيهات تربوية مهمة للقائدة بالتذكير في كيفية التعامل السليم مع الطالبات، وضرورة الالتزام الكامل بواجبات المدرسة ومسؤولياتها العلاجية، والوقائية، الواردة في قواعد السلوك. كما تم تكليف مشرفة التوجيه والإرشاد الطلابي بزيارة المدرسة لمتابعة الواقعة وإنهاء ما يلزم ” .

وتم التأكيد على القائدة بضرورة منع الاجتهادات الخاطئة في التعامل مع سلوك الطالبات، والتوجيه بعدم تنفيذ أي عقوبة تجاه سلوك الطالبة، وإزالة ورقة الإعلان، والتنبيه والتذكير بالالتزام في عدم إيقاع العقوبات على طالبات المرحلة الابتدائية إلا ما ورد في لائحة السلوك والمواظبة للمرحلة الابتدائية، وتفعيل دور لجنة التوجيه والإرشاد الطلابي في مثل تلك الوقائع.

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