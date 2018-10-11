تزامنًا مع أسبوع رفق قائدة مدرسة تشهر بطالبة ابتدائية لقص شعرها

علي القحطاني (صدى):

شهرت قائدة مدرسة بشقراء، اليوم الخميس، بطالبة في الصفوف الابتدائية، وفرضت عليها عدة عقوبات، وذلك بعد زعمها بقيام الطالبة بقص شعرها.

جاء ذلك تزامنًا مع أول أيام ” أسبوع رفق ” الذي نظّمته وزارة التعليم لمكافحة العنف، أثناء قيام قائدة إحدى إبتدائيات التحفيظ بتعليم شقراء، بجولة تفقدية في المدرسة، وبمرورها على أحد الفصول لاحظت طالبة وقد قصت شعرها، فقامت بتوبيخها أمام زميلاتها.

ووضعت ” القائدة ” لافتة تشهر بها وعليها 3 عقوبات أخرى، هي الفصل والحسم من السلوك والمواظبة، وكذلك فرضت عليها لبس قبعة طيلة العام.

و في هذا الإطار أثار موقف القائدة وتصرفها تجاه الطفلة حالة من الغضب بين الآباء والتربويين، رغم صغر سنها وعدم وجود دخل لها فيما حدث.

وأفادت ” مصادر بالمدرسة ” ، بأن القضية أصبحت محل اهتمام من مدير التعليم بشقراء، الذي طالب بوقف العقوبات بحق الطالبة وفتح تحقيق في الواقعة.