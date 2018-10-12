آل الشيخ: مستوى جيد ونحتاج راس حربة
أكد معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أن مستوى لاعبي المنتخب اليوم كان جيدًا، رغم الخسارة.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” مستوى جيد ونحتاج راس حربة.. لايوجد لدينا راس حربة صريح .. مبروك البرازيل هارد لك منتخبنا ” .
وفاز منتخب البرازيل على المنتخب الوطني، بهدفين نظيفين، في المبارة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن بطولة ” سوبر كلاسيكو ” الودية.
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↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3130 ] نشر منذ 3 ساعات
اجيب لكم كورة ⚽
ولعبوني مهاجم حتى لو بين الشوطين
اسوي لكم حركة دبل كيك من نص الملعب
هات العقد قبل ما اهون واروح العب كيرم
😂😂😂
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3130 ] نشر منذ 3 ساعات
اجيب لكم كورة ⚽
ولعبوني مهاجم حتى لو بين الشوطين
اسوي لكم حركة دبل كيك من نص الملعب
هات العقد قبل ما اهون واروح العب كيرم
😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10702 ] نشر منذ 2 ساعتين
مامعك الا مرتضى منصور😊😁😂