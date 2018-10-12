آل الشيخ: مستوى جيد ونحتاج راس حربة

نواف السالم(صدى):

أكد معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أن مستوى لاعبي المنتخب اليوم كان جيدًا، رغم الخسارة.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” مستوى جيد ونحتاج راس حربة.. لايوجد لدينا راس حربة صريح .. مبروك البرازيل هارد لك منتخبنا ” .

وفاز منتخب البرازيل على المنتخب الوطني، بهدفين نظيفين، في المبارة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن بطولة ” سوبر كلاسيكو ” الودية.

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