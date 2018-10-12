بالفيديو والصور.. البرازيل تهزم الأخضر في عقر داره

نواف السالم(صدى):

تلقى المنتخب الوطني، هزيمة مؤلمة من نظيره البرازيلي، بهدفين نظيفين، في المبارة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن بطولة ” سوبر كلاسيكو ” الودية.

وأحرز غابرييل خيسوس الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ43 من عمر اللقاء، ومن ثم عزّز أليكس ساندرو الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت القاتل ليفوز فريق السامبا، فيما شهدت المباراة طرد محمد العويس في الدقيقة الـ85.

يذكر أن الأرجنتين كان قد فاز على العراق برباعية نظيفة، مساء أمس الخميس، في إطار البطولة ذاتها.