انطلاق الجيل الثامن من فولكس فاجن جولف بملامح ارتيون

أميرة خالد(صدى):

بعد سبعة أجيال ، لاتزال سيارات فولكس فاجن جولف السيارة الرائدة بلا منازع في فئة الهاتشباك المدمجة، وستتوفر السيارة بقوة تبلغ 300 حصان ونظام دفع 4Motion رباعي ، وهو ما سيؤدي إلى زيادة مبيعاتها في العام المقبل بكل الجوانب التي يمكن تخيلها.

وقد قدم كليبر سيلفا صور تخيلية جديدة يتخيل فيها شكل جولف الجديدة بتصميم ارتيون في الجزء الأمامي من جولف حيث تم طلاء الشبك الأمامي بالكروم مع اللون الأبيض لجسم السيارة والعجلات المصنوعة الملونة ، وهي تبدو بشكل جيد على جولف وسيتم دعم الجيل الثامن من جولف عبر تطوير على قاعدة البناء MQB المعيارية كما في الجيل السابع.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج للجيل الثامن في يونيو 2019 في المصنع الرئيسي في فولفسبورج ، ألمانيا.

وقد تم التأكيد على توفير محرك TDI خفيف الوزن للسيارة سعة 2.0 لتر وهو محرك يسمى EA888 Evo ، وسيرافقه مولد للقوة لبدء عمل السيارة وهو ما يوفر نظام هجين بقوة 12 فولت جنبا إلى جنب مع بطارية ليثيوم أيون ، وبقوة تتراوح من 136 حصانا إلى 204 حصانا.

ومن ناحية أخرى ، ستأتي جولف بلو موشن على نظام كهربائي بقوة 48 فولت مع محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر بشاحن توربيني. ومن المتوقع أيضًا أن تأتي الهاتشباك الصغيرة باصنين من الشاشات كما في سيارة فولكس فاجن طوارق ومرسيدس بنز A-Class كما قد تأتي بالعدادات الرقمية ونظام المعلومات والترفيه بشاشات تعمل باللمس ستأتي بشكل قياسي حتى في الاصدار الأساسي.