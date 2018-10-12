للمرة الأولى.. المرأة تعمل في الشؤون الإسلامية

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الجمعة، أنه سيتم تمكين المرأة للعمل في جميع فروع الوزارة قريبًا.

وأوضح الوزير أنه سيتم البدء في تطبيق القرار بداية بالرياض ثم مكة والمنطقة الشرقية ثم بقية المناطق حسب الاحتياج والأولوية، لتستطيع المرأة للمرة الأولى للعمل داعية ومراقبة وإدارية.

وشدد ” آل الشيخ ” خلال جولته التفقدية في مسجد قباء، على أن وزارته ستمنع الدعاة أصحاب الفتاوى الجدلية والمخالفة من استغلال المنابر.