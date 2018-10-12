” جوميز ” يكشف عن حقيقة رغبته في الرحيل عن الهلال
أعلن مهاجم نادي الهلال الفرنسي بافتيمبي جوميز، عن حقيقة رغبته في الرحيل عن الهلال بعد تصريحاته عن ناديه السابق غلطة سراي التركي.
وأكد ” جوميز ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، على استمراره مع الزعيم، قائلًا ” هل أبدو شخص غير سعيد ” ، لافتًا إلى انتظاره التحدي القادم مع الهلال بفارغ الصبر.
وجاء هذا التصريح ردًا على سؤال أحد متابعي اللاعب على ” تويتر ” حول الأنباء المتداولة عن رغبته في الرحيل عن الهلال، والعودة إلى أوروبا.
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سعودي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابركها ساعة .. ماغير لاعب محظوظ داخل خط ال 18 .