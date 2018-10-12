” جوميز ” يكشف عن حقيقة رغبته في الرحيل عن الهلال

نواف السالم(صدى):

أعلن مهاجم نادي الهلال الفرنسي بافتيمبي جوميز، عن حقيقة رغبته في الرحيل عن الهلال بعد تصريحاته عن ناديه السابق غلطة سراي التركي.

وأكد ” جوميز ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، على استمراره مع الزعيم، قائلًا ” هل أبدو شخص غير سعيد ” ، لافتًا إلى انتظاره التحدي القادم مع الهلال بفارغ الصبر.

وجاء هذا التصريح ردًا على سؤال أحد متابعي اللاعب على ” تويتر ” حول الأنباء المتداولة عن رغبته في الرحيل عن الهلال، والعودة إلى أوروبا.

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