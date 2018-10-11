” جوميز ” يشن هجوما على ناديه السابق لبيعه للهلال

طلال الغامدي(صدى):

أكد المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال الحالي والسابق لنادي غلطة سراي، أنه كان يود البقاء في ناديه السابق ولكن النادي التركي باعه من أجل الأموال، حد قوله.

وأوضح ” جوميز ” قائلًا: ” كان هدفي البقاء مع النادي التركي، لكن رئيس ومدير النادي سألاني عن وجود عروض لي، وعندما أخبرتهم قرروا بيعي.. شعرت بجرح عميق؛ لأنهم اختاروا المال عني. ”

وتابع: ” كانت رغبتي البقاء، وكنت أهدف لمواصلة مسيرتي مع النادي وتمديد تعاقدي.. لم أطلب زيادة عقدي.. كنت أرفض جميع العروض التي تقدم لي، لكن كان قرار الإدارة بيعي، وعليهم تحمّل نتيجة قرارهم. “