عبدالله بن زايد: وقوفنا مع السعودية وقفة شرف وعز واستقرار
وصف وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد، اليوم الجمعة، وقوف بلاده مع المملكة العربية السعودية بوقفة ” العز والشرف والاستقرار ” .
وقال بن زايد في تغريدة له عبر تويتر : ” نقف مع المملكة العربية السعودية دومًا لأنها وقفة مع الشرف والعز والاستقرار والأمل ” .
ويأتي ذلك عقب تغريدة لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، قال فيها إن ” الحملة الشرسة على الرياض متوقعة وكذلك التنسيق بين أطرافها المحرضة، وكما أن هناك ضرورة لبيان حقيقة البعد الإنساني للمشهد فإن تداعيات الاستهداف السياسي للسعودية ستكون وخيمة على من يؤججها، ويبقى أن نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة وأبنائها ” .
وتأتي التغريدات بالتزامن مع المحاولات المستميتة من الإعلام المعادي لاستغلال قضية اختفاء جمال خاشقجي.
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المحقق سليمان ديميرل ازمير[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 20320 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفو و نعم بعيال زايد الله يرحمه
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32661 ] نشر منذ 1 ساعة
عليه الصلاة والسلام