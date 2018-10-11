قرقاش: الحملة الشرسة على الرياض متوقعة وعواقبها وخيمة على من يؤججها
أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أن حملة الهجوم على السعودية متوقعة وكذلك التنسيق بين أطرافها المحرِّضة.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الحملة الشرسة على الرياض متوقعة وكذلك التنسيق بين أطرافها المحرِّضة ” .
وأضاف : ” وكما أن هناك ضرورة لبيان حقيقة البعد الإنساني للمشهد فإن تداعيات الإستهداف السياسي للسعودية ستكون وخيمة على من يؤججها، ويبقى أن نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة وأبنائها ” .
وتعرّضت المملكة لحملة هجوم شرسة من أبواق النظام القطري وخلايا عزمي، بعد اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بتركيا.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2132 ] نشر منذ 1 ساعة
كفو يا سعادة الاستاذ انور
دعك منهم فوالله ليس ابو فهد من يتركهم يسرحون ويمرحون ولاكن المنطقة الأن لديها ملفات انت تعلم بأهميتها من ابواق الحمدين
ولكل حادث حديث
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35524 ] نشر منذ 54 دقيقة
أحنا لهم
ياالمرصاااااااااد😐