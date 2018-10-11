قرقاش: الحملة الشرسة على الرياض متوقعة وعواقبها وخيمة على من يؤججها

علي القحطاني (صدى):

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أن حملة الهجوم على السعودية متوقعة وكذلك التنسيق بين أطرافها المحرِّضة.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الحملة الشرسة على الرياض متوقعة وكذلك التنسيق بين أطرافها المحرِّضة ” .

وأضاف : ” وكما أن هناك ضرورة لبيان حقيقة البعد الإنساني للمشهد فإن تداعيات الإستهداف السياسي للسعودية ستكون وخيمة على من يؤججها، ويبقى أن نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة وأبنائها ” .

وتعرّضت المملكة لحملة هجوم شرسة من أبواق النظام القطري وخلايا عزمي، بعد اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بتركيا.