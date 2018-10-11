اعتراف صريح من رونالدو بوجود علاقة بينه وبين عارضة الأزياء ” بالتراضي “

طلال الغامدي(صدى):

على خلفية تهمة الاغتصاب التي وجهتها عارضة أزياء أمريكية، تدعى ” كاثرين مايورجا ” ، لمهاجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، أكد المحامي أن الأمر ” ملفق بالكامل ” ، مشيرًا إلى أن العلاقة التي تمت بينهما في 2009 كانت بالتراضي وليس اغتصابًا.

واعترف رونالدو لأول مرة بوجود علاقة سابقة مع عارضة الأزياء لكنه أكد أنها كانت ” بالتراضي ” وقد اتفقا على عدم الإفصاح عن علاقتهما.

ومازال رونالدو يؤكد أنه مرتاح الضمير وسينتظر نتائج أي تحقيق بنفس مطمئنة، نافيًا اتهامه بالاغتصاب.

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