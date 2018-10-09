اتهامات جديدة تلاحق رونالدو من قبل 3 نساء

ماجد محمد(صدى):

اتهمت ثلاث نساء اللاعب كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي باغتصابهن، وذلك بعد أن اتهمته الأميركية كاثرين مايورغا باغتصابها في 2009.

وتفصيلا؛ أوضحت إحدى النساء أنها تعرضت للاغتصاب بعد حفلة، وأضافت أخرى إن رونالدو اعتدى عليها جنسيا، وأشارت الثالثة إلى أنها وقعت على اتفاق عدم إفشاء مع رونالدو، بحسب ديلي ميل البريطانية.

وقالت المحامية الرئيسية ليزلي ستوفال : تلقيت مكالمة امرأة تدعي أنها كانت لديها تجربة مماثلة لـ “مايورغا “مشيرة إلى إنها تتابع مزاعم الثلاث الأخريات وسيتحقق من المعلومات، وستقوم بتسليم كافة التفاصيل إلى شرطة لاس فيغاس .

وأفادت صنداي ميرور البريطانية أنه يمكن أيضا استجواب كل من كيم كردشيان وباريس هيلتون وعارضة الأزياء الشهيرة إرينا شايك.

وكشفت مصادر عن تقديم رونالدو اتفاقية عدم الإفصاح إلى كاثرين مايورغا عقب اغتصابها، والتي تبلغ قيمتها 287 ألف جنيه استرليني، بحسب مجلة ” دير شبيغل “الألمانية .

ويحاول محامو ” مايورغا ” إلى إسقاط التسوية لأنهم يزعمون أنهم تعرضوا للتخويف من أجل التوقيع عليها، وزعمت الوثائق أن رونالدو أرسل إلى محاميه اعترافه. بالاعتداء عليها.