” جني ” لن نواري الحقيقة مع التراب.. تقرير الطب الشرعي يكشف أسباب الوفاه

أبها(صدى):

كادت القضية أن تنتهي لولا تدخل النيابة التي أصرت على كشف المهملين والمتهاونين بالأرواح ،إنها قضية الطفلة جني التى تسبب إهمال البلدية في صعقها كهربائياً بعمود تيار بشارع الفن في المجاردة كما أكد تقرير الطب الشرعي الذى صدر لتوه .

وأكدت النيابة أن المتسببين الذين حاولوا تمييع القضية لن يفلتوا من العقاب مشيرة إلى أن هناك قصور في في الإجراءات الأولية المتعلقة بالحادثة، منها عدم إبلاغ النيابة لتبدأ مهماتها حسب الاختصاص، فضلا عن أن جهات الضبط سلمت مسرح الحادثة للبلدية لإصلاح الخلل دون الاستعانة بخبير فني لقياس جهد الكهرباء.

في سياق متصل طالب أهالي الضحية بضرورة وقوع أقصى عقوبة على المتسببين وأن يعفى من منصبه كل من حاول تمييع الحقيقة، مؤكدين على ثقتهم في القضاء العادل .

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