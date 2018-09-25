والدة الطفلة جنى الشهري تكشف تفاصيل الحادثة وآخر لحظات طفلتها

أبها(صدى):

روت والدة الطفلة جنى الشهري، التي توفيت إثر حادث صعق بسبب تماس كهربائي، تفاصيل الحادثة وآخر لحظات طفلتها معها.

وكانت الطفلة البالغة تسعة أعوام، قد تعرَّضت إلى صعق بسبب تماس كهربائي من عمود إنارة في أحد الأماكن العامة بمحافظة المجاردة في منطقة عسير، ما أدى إلى وفاتها.

وأوضحت والدة الطفلة، أن ابنتها كانت تلعب مع قريباتها عندما صعقتها الكهرباء الصادرة من عمود الإنارة، مضيفة أنها لم تكن ترتدي الحذاء كما حاولت إحدى قريباتها نجدتها لكن لم تنجح.

وأشارت إلى أن ابنتها وصلت إلى المستشفى العام متوفاة بسبب الإهمال وعدم الاكتراث وفقًا لوصفها، مؤكدة أن الطب الشرعي سيكشف أسباب الوفاة وسيسلم جثمان ابنتها بعد ذلك لدفنها.

وأضافت الأم، أن جنة كانت متحمسة لحضور فعاليات اليوم الوطني الـ88 ولقاء خالاتها، ولكنها لم تكن تعلم أنها ستودع الدنيا.