بعد الحكم في قضية ” دق على عمتك ” .. رجل الأمن يتعاطف مع حالة المتهم الرئيسي

نايف السالم(صدى):

أبدى رجل الأمن مشعل بن خلف، تعاطفه مع حالة المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” دق على عمتك ” .

وأكد أن الحق العام راعى حالة المتهم الصحية وأنه سيتم تحرير دعوى مستقلة للنظر بحقه الخاص.

وكان أشخاص قد توسطوا للتنازل عن الحق الخاص، في حين أكد رجل الأمن أنه لم يتنازل حاليا، وأنه أوكل محاميه لمتابعة القضية.

الجدير بالذكر أنه رغم إصدار حكم المحكمة الجزائية بمكة المكرمة في القضية، في الحق العام، ما يزال النظر في الحق الخاص قائما.

وكانت جزائية مكة قد أصدرت حكمًا بالعقوبة 60 يوما سجن ،و20 ألفا غرامة ،و50 جلدة لكل من المتهم الرئيسي وزوجته.

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