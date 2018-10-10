بعد الحكم في قضية ” دق على عمتك ” .. رجل الأمن يتعاطف مع حالة المتهم الرئيسي
أبدى رجل الأمن مشعل بن خلف، تعاطفه مع حالة المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” دق على عمتك ” .
وأكد أن الحق العام راعى حالة المتهم الصحية وأنه سيتم تحرير دعوى مستقلة للنظر بحقه الخاص.
وكان أشخاص قد توسطوا للتنازل عن الحق الخاص، في حين أكد رجل الأمن أنه لم يتنازل حاليا، وأنه أوكل محاميه لمتابعة القضية.
الجدير بالذكر أنه رغم إصدار حكم المحكمة الجزائية بمكة المكرمة في القضية، في الحق العام، ما يزال النظر في الحق الخاص قائما.
وكانت جزائية مكة قد أصدرت حكمًا بالعقوبة 60 يوما سجن ،و20 ألفا غرامة ،و50 جلدة لكل من المتهم الرئيسي وزوجته.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55704 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليتك تسامحه يااخي ، خصوصاً ان الرجل دقته امراض ويٌنقل على كرسي متحرك ,,
,, نسأل الله ان يجعلها في موازين حسناتك ,, آمين ,,
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 994 ] نشر منذ 1 ساعة
تعاطف بعدين يتلتله ارسلك على بر يبيض يسود
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 14 دقيقة
يا رجل تنازل وانت مغمض… ناس تنازلت عن قتل ما هو عن هياط واحد مرجوج….
المهم الناس تعلمت الدرس من هالقضيه…
ولو أحد فيكم قفلت معاه هو وعسكري ..
يقول للي جنبه دق على بورعي.. وأموره متيسره
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1609 ] نشر منذ 9 دقائق
اعيد واكرر نفس تعليقاتي خاصه في هذا الخبر
انااطالب بجلد الولد والوبنت
لانهم اكثر من اساءوا لرجل الامن