أحكام بالسجن والجلد على متهمي ” دق على عمتك “

نايف السالم(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة ، حكمًا بالسجن ،والجلد ،والغرامة ، على المتهم الرئيسي وزوجته في قضية ” دق على عمتك ” .

وحكمت على الفتاة بالسجن 10 أيام، والتي أفرج عنها في وقت سابق بكفالة، في حين لا يزال المتهم وزوجته يقضيان عقوبة السجن.

وتتضمن العقوبات 60 يوما سجن ،و20 ألفا غرامة ،و50 جلدة لكل من المتهم الرئيسي وزوجته.