أحكام بالسجن والجلد على متهمي ” دق على عمتك “
أصدرت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة ، حكمًا بالسجن ،والجلد ،والغرامة ، على المتهم الرئيسي وزوجته في قضية ” دق على عمتك ” .
وحكمت على الفتاة بالسجن 10 أيام، والتي أفرج عنها في وقت سابق بكفالة، في حين لا يزال المتهم وزوجته يقضيان عقوبة السجن.
وتتضمن العقوبات 60 يوما سجن ،و20 ألفا غرامة ،و50 جلدة لكل من المتهم الرئيسي وزوجته.
algernaas4[ عدد التعليقات: 868 ] نشر منذ 53 دقيقة
قليلة بحقهم وان شاء الله العسكري مايتنازل عن حقه الخاص
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4488 ] نشر منذ 46 دقيقة
نسأل الله السلامة والعافية
اللهم لا شماته
اللهم لا شماته
*****أســــــــــــــير بغرااامك*****[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 34 دقيقة
وتتضمن العقوبات 60 يوما سجن ،و20 ألفا غرامة ،و50 جلدة لكل من المتهم الرئيسي وزوجته.
صراحة قليلة جداً بس عاد تبقى كيه ع جباههم ليراها غيرهم.
qlq[ عدد التعليقات: 4087 ] نشر منذ 22 دقيقة
…
الله يعز الحكومة
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1603 ] نشر منذ 13 دقيقة
تمنيت 100 جلده للعنز والثور اللي طالت السنتهم على رجل الامن
لان فوق ماهو رجل امن وخط احمر فهو رجال كبير كان واضح من شكله والشيب اللي بشعره هذا اضافه الى طبيعة عمله المتعبه يفرض يقدروا هالامور