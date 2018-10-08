يورجن كلوب: بطولة الأمم الأوروبية ” عديمة الجدوى “

نواف السالم(صدى):

اعتبر يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، عديمة الجدوى، وذلك بعد تعادل فريقه إيجابيًا مع مانشستر سيتي أمس الأحد في البريميرليج.

وقال ” كلوب ” : ” الآن سيغيب اللاعبون للعب في دوري الأمم، وهي أكثر مسابقة عديمة الجدوى في عالم كرة القدم ” ، مطالبًا المسؤولين عن كرة القدم بإعادة النظر في مسألة استنفاد طاقة اللاعبين.

وأضاف: ” ينبغي أن نبدأ في التفكير في اللاعبين.. عليكم أن تستدعوا مدرب أي دولة وتقولوا له ‭’‬هل تستطيع أن تترك اللاعبين؟‭’‬ وسيقول ‭’‬أنا أيضاً تحت ضغط‭’‬ ” .

وتابع: ” إذا قال لي أحد إننا بعد ثماني مباريات سيكون لدينا 20 نقطة كنت سأقول نعم، لكن في ظل هذا الجدول من المباريات كنت سأقبل ذلك.. أنا سعيد حقاً بما قدمه اللاعبون.. أعتقد أن الدفاع كان رائعاً.. لعبنا مع سيتي كثيراً وهم رائعون.. كانت مباراة شديدة التوتر حقاً، وأظهر كل طرف احتراماً للآخر ” .

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد أطلق دوري الأمم في وقت سابق هذا العام ليحل محل المباريات الودية.