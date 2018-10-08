السيارة بدون فرامل.. شاهد آخر ظهور لمحمد بن رافعه قبل وفاته

أماني الغامدي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، آخر ظهور للفنان الكوميدي الراحل محمد بن رافعه ،قبل وفاته أمس الأحد في حادث سير بحائل.

وظهر بن رافعه في المقطع الذي نشره على ” سناب شات ” وهو على متن سيارة من الطراز القديم، يقول هو وسائقها إنها موديل العام 1984.

وعلق الفنان الشاب الراحل على المقطع : ” السيارة لا يوجد فيها فرامل وحزام أمان ” .

محمد بن رافعه هو كاتب وملحن وممثل سعودي وستاند أب كوميديان، له شعبية كبيرة بين الشباب بمواقع التواصل الاجتماعي.

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