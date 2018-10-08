السيارة بدون فرامل.. شاهد آخر ظهور لمحمد بن رافعه قبل وفاته
أظهر مقطع فيديو متداول، آخر ظهور للفنان الكوميدي الراحل محمد بن رافعه ،قبل وفاته أمس الأحد في حادث سير بحائل.
وظهر بن رافعه في المقطع الذي نشره على ” سناب شات ” وهو على متن سيارة من الطراز القديم، يقول هو وسائقها إنها موديل العام 1984.
وعلق الفنان الشاب الراحل على المقطع : ” السيارة لا يوجد فيها فرامل وحزام أمان ” .
محمد بن رافعه هو كاتب وملحن وممثل سعودي وستاند أب كوميديان، له شعبية كبيرة بين الشباب بمواقع التواصل الاجتماعي.
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بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4221 ] نشر منذ 33 دقيقة
إنَّا لله وإنِّا إليه راجعون الله يرحمه ويتوب عليه ويربط على والديه امين🙏🏼