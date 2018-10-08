وفاة الفنان الكوميدي ” محمد بن رافعة ” في حادث سير

أماني الغامدي(صدى):

توفي الفنان الكوميدي محمد بن رافعة، أمس الأحد ، في حادث سير، بحائل.

وكان عبد الخالق بن رافعة شقيق الفنان المتوفي، قد أعلن عن وفاته عبر تغريدة له بموقع ” تويتر ” .

وقال عبد الخالق : ” محمد راح.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الحمد لله ” ، دون ذكر أي تفاصيل عن كيفية وقوع الحادث.

وتصدر وسم ” محمد بن رافعه ” قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، نعى المغردون من خلاله الشاب الراحل معربين عن صدمتهم من خبر وفاته.

يذكر أن محمد بن رافعه هو كاتب وملحن وممثل سعودي ،و ” ستاند أب كوميدي ” .