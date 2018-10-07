فئة هامة ممنوعة من استقدام عاملة منزلية.. والسبب لا حل له

علي القحطاني (صدى):

يعاني ” كبار السن ” من الحرمان من استقدام عاملة منزلية تقف على احتياجاتهم، خاصةً في حالة كانوا من أصحاب الحالات الصحية الحرجة.

وحاول كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومكاتب الاستقدام، إيجاد حلًا لهذه المشكلة ولكن دون جدوى، حيث تصدر التأشيرة من مكاتب التأهيل الشامل مجانًا ويتم رفضها بداعي عدم موافقة البلاد المصدرة للعمالة.

وعبر المواطنون من كبار السن عن معاناتهم حول هذا الأمر، حيث يوجد صعوبات كبيرة في إيجاد عاملة منزلية لأي شخص مسن يحتاج إلى رعاية خاصة.

وأوضح أحد كبار السن، أنه إنه فوجئ برفض مكاتب الاستقدام في الطائف لتأشيرة وزارة العمل بحجة أن المكاتب في الدول التي تستقدم منها العاملة المنزلية أو السائق ترفض بداعي أن التأشيرة لا تسمح بنقل الكفالة.

ومن جانبهم، أكدت عدد من مكاتب الاستقدام في الطائف، رفضها الاستقدام لكبار السن، وذلك بسبب مشكلة قديمة لم تجد حلا وهي فقرة في النظام تنص على ” عدة قدرة الشخص الذي تصدر له التأشيرة على نقل الكفالة “.

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