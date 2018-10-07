فحص العمالة الإثيوبية نفسيًا وعقليًا.. وزارة العمل توضح أبرز بنود الاستقدام

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ،عن موعد إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا على أن تكون مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق على عدة بنود ، منها أن تكون تكلفة استقدام العمالة المنزلية بما لا يتجاوز 900 دولار، وألا يتجاوز راتب العاملة المنزلية 850 ريالًا، إضافة لتأمين الطعام والسكن.

ذلك إضافة إلى أن يكون راتب السائق الخاص 850 ريالًا، شامل تأمين الطعام والسكن، أو 200 ريال بدل طعام، وأن يضمن المكتب الإثيوبي العمالة المرسلة منه عن الهروب لمدة سنتين، ويتحمل خلالها المكتب توفير البديل وجميع تكاليف الطرف السعودي بما فيها الاستقدام وتذكرة العودة.

ومن ضمن البنود المتفق عليها فحص العمالة المرسلة نفسيًا والتأكد من قدراتهم العقلانية وسلامة تفكيرهم من المعتقدات الخاطئة.