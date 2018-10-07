مصدر يستنكر رواية مقتل ” خاشقجي ” بالقنصلية في إسطنبول

أنقرة(صدى):

أكد مصدر مسؤول في القنصلية العامة للسعودية في إسطنبول ،اليوم الأحد، أن تقرير وكالة رويترز المنقول عن مصادر تركية، والذي تقول فيه إنها تعتقد أن جمال خاشقجي قُتل داخل القنصلية، عار تمامًا من الصحة.

واستنكر المصدر هذه الاتهامات العارية من الصحة، مشككًا في أن تكون هذه التصريحات صادرة من مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح عن الموضوع.

وكان وفدا أمنيا مكونا من محققين سعوديين وصلوا أمس السبت لإسطنبول بناء على طلب الجانب السعودي، وموافقة الجانب التركي ،للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء خاشقجي.

ويستمر الإعلام المعادي في ضخ الأكاذيب، فتارة تسمع أنباء عن مقتله بالقنصلية في اسطنبول ،وتارة أخرى تنشر أكاذيب عن حفر أنفاق تحت القنصلية نقل عبرها خاشقجي إلى المطار، جميعها روايات من تأليف الإخوان والإعلام القطري الذي دائمًا ما يحرص على الاصطياد في الماء العكر.

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