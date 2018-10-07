بالفيديو والصور.. سفير المملكة في إسطنبول يكشف تفاصيل حضور ومغادرة خاشقجي للقنصلية قبل اختفاءه

أنقرة(صدى):

استضاف القنصل السعودي في إسطنبول، محمد العتيبي، مراسل وكالة ” رويترز ” في مقر القنصلية.

وأكد العتيبي أن المملكة من أحرص الدول على مواطنيها، وتبذل كل جهدها للتواصل معهم في حال فقدان الاتصال بهم، قائلا : ” باعتبار جمال مواطنًا سعوديًّا فإن السعودية لا تقبل بأن يتدخل أحد في شؤون مواطنيها، أو يزايد على حرصها عليهم ” .

وشدد على أن المملكة ترفض أي محاولات من أي دولة أو جهة لتسييس قضية اختفاء جمال قبل ظهور المعلومات السعودية الرسمية عن تفاصيل اختفائه، مؤكدًا على أنه لا صحة إطلاقًا لما ذكر في وسائل الإعلام عن وجود جمال خاشقجي داخل القنصلية.

وأوضح أن القلق من اختفاء المواطن جمال خاشقجي دفع حكومة السعودية لفتح باب قنصليتها للإعلام رغم الأعراف الدبلوماسية سعيًا منها لبذل الجهود كافة، لكي تتكاتف الجهود للبحث عن المواطن المفقود بعد خروجه من القنصلية.

وأوضح العتيبي أن جمال خاشقجي حضر للقنصلية لمراجعة إجرائية، تتعلق بأوراق شخصية، وخرج بعد فترة قصيرة من دخوله المبنى، قائلا : ” جمال راجع القنصلية قبل اختفائه بأيام عدة، وسبق له مراجعة سفارة السعودية في واشنطن، ولم يمسه أي شيء في المرات المتعددة التي راجع فيها سفارة بلاده ” .

وأكد العتيبي أن الكاميرات الأمنية في السفارة تقوم بتصوير حي، يتم بموجبه متابعة الحالة الأمنية بشكل فوري في ظل وجود أمن سعودي وأمن من البلد المضيف.