” لقاء ولي العهد مع بلومبيرغ ” يتصدر تويتر عالميا

عادل الحربي (صدى):

أثار حوار صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع وكالة ” بلومبيرغ ” ، الفخر والاعتزاز لدى شعب المملكة بقادته وقيادته الرشيدة والحكيمة.

وبعد نشر الحوار، تصدر وسم ” #لقاء_ولي_العهد_مع_بلومبيرغ ” موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” على المستوى العالمي، معبرين عن فخرهم بسمو ولي العهد.

وحظى هذا الحوار باهتمام محلي ودولي، نظرًا لأهمية المملكة ومكانتها، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تجعلها محط أنظار العالم أجمع.

وكشف سمو ولي العهد خلال حواره عن صفقة أدت إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي بنسبة 80%، معلنًا عن توقعاته لعام 2018، متطرقًا إلى حساب المواطن ودور المرأة في المجتمع السعودي.

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