سمو ولي العهد يعلق على اختفاء ” خاشفجي ” بتركيا.. ماذا قال؟

نايف السالم(صدى):

علَّق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، على اختفاء الصحفي جمال خاشفجي بتركيا منذ أيام.

وقال سموه خلال حواره مع وكالة بلومبيرغ : ” نسمع عن إشاعات حول ما حدث. هو مواطن سعودي ونحن حريصون جدًّا على معرفة ما حدث له. وسوف نستمر في محادثتنا مع الحكومة التركية لمعرفة ما حدث لجمال هناك ” .

وأضاف: ” ما أعرفه هو أنه دخل (القنصلية السعودية) وخرج بعد دقائق قليلة أو ربما ساعة. أنا لست متأكدًا. نحن نحقق في هذا الأمر من خلال وزارة الخارجية لمعرفة ما حدث بالضبط في ذلك الوقت ” .

وأجاب على سؤال: ” إذنْ هو ليس بداخل القنصلية؟، قائلاً: نعم، ليس بالداخل ” .

أضاف: ” نحن مستعدون للترحيب بالحكومة التركية في حال كانوا راغبين في البحث عنه في المبنى الخاص بنا. المبنى يعد منطقة سيادية، لكننا سنسمح لهم بالدخول والبحث والقيام بكل ما يريدونه. في حال طلبوا ذلك، فسنسمح لهم قطعًا بالقيام به. فليس لدينا ما نخفيه ” .