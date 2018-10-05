علامات استفهام حول جثة أبها المربوطة بسرير في الطريق العام

أبها(صدى):

مازالت علامات الاستفهام في ازدياد حول الجثة التي تم العثور عليها بطريق أبها، في ساعات متأخرة من مساء أمس الخميس.

وتصدر وسم ” جثة أبها على الطريق ” قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،إذ أعرب المغردون عن قلقهم واستغرابهم من الواقعة التي مازال الغموض يسيطر عليها.

وكانت مصادر قد أوضحت أن الجثة تعود لشخص وافد مقتول، ومقيد بالحبال في سرير حديدي.

وحتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي بخصوص هذه الواقعة المحيرة.

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