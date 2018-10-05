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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

بالفيديو والصور.. العثورعلى جثة بمنتصف أحد طرق ضواحي أبها

بالفيديو والصور.. العثورعلى جثة بمنتصف أحد طرق ضواحي أبها
أبها(صدى):

عثر مجموعة من المارين بطريق الوادي الطالع، ” إحدى ضواحي مدينة أبها ” ، اليوم الخميس، على جثة مغطاة ومربوطة بسرير في منتصف الطريق، الأمر الذي أثار الذعر بين أهالي القرى الواقعة على الطريق نفسه.

وفي هذا السياق أكدت ” مصادر من الأهالي ” ، حقيقة ما تم العثور عليه في منتصف الطريق وهو عبارة عن جثة أحد مخالفي الإقامة.

ولم يصدر أي بيان عن الجهات الرسمية بخصوص هذه الواقعة حتى هذه اللحظة، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 962 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الله يكفينا الشر

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