مقتل 25 حوثيا في مواجهات مع الجيش اليمني بصعدة

فهمي محمد(صدى):

في ظل الاشتباكات الدامية بين زعيم مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي وعمه محمد عبدالعظيم الحوثي، يواصل الجيش اليمني ضرباته إلى المليشيا الإرهابية في مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وتمكن الجيش اليمني بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي من السيطرة على سلاسل جبال الأسود وجبال غرة والسلاسل الجبلية لجبال المصانع الصغرى والكبرى وقرية محديدة.

وأكد قائد ألوية محور آزال في باقم العميد ياسر الحارثي، أن الجيش اليمني تمكن من تحرير مسافات واسعة بامتداد 4 كيلومترات في باقم، فيما لايزال التقدم مستمرًا وصولًا إلى الخط الدولي الرابط بين باقم ومنفذ علب الدولي.

كما أسفرت المواجهات بين المليشيا الإرهابية والجيش اليمني عن مصرع أكثر من 25 حوثيًا، بينهم قيادات ميدانية وجرح وأسر العديد من عناصرهم.

فيما يحاصر الجيش بعض مجموعات الحوثيين في بعض المواقع بمركز باقم بعد قطع خطوط الإمداد عنها من قبل الجيش الوطني، ولاذت عناصر أخرى منهم بالفرار، تاركين وراءهم غنائم كثيرة.

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