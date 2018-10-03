عبدالملك الحوثي يأمر بتصفية عمه واشتباكات تسقط عشرات القتلى والجرحى

وكالات(صدى):

اشتعل الصراع بين زعيم مليشيا الحوثي الإرهابية عبدالملك الحوثي، وعمه محمد عبدالعظيم الحوثي، حيث اندلعت اشتباكات دامية بين عناصر موالية لهذا وأخرى موالية لذاك.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر إعلامية يمنية، أن هذه الاشتباكات أسفرت عن قتل وجرح 70 شخصًا، وذلك بعد دخول عناصر تابعة لعبدالملك الحوثي منطقة آل حميدان؛ بهدف اعتقال اثنين من المواليين لمحمد عبدالعظيم الحوثي.

ووقعت الاشتباكات بعدما تصدى ” آل القمادي ” الساكنين بالمديرية لهم، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بين صفوف العناصر الموالية لعبدالملك الحوثي، مما جعل هذه العناصر لمهاجمة آل القمادي بمختلف أنواع الأسلحة والدبابات والمدفعية، وقاموا بتفجير عدد من المنازل التابعة لمحمد عبدالعظيم.

كما أوضحت المصادر، أن الخسائروصلت إلى مقتل وإصابة أكثر من 20 من عناصر عبدالملك الحوثي وجرح 50 أخرين بينهم 11 من مؤيدي محمد عبدالعظيم الحوثي.

كما أرجعت المصادر، أسباب اندلاع تلك الاشتباكات إلى خلفية نزاع على ملكية شحنة ضخمة من المخدرات، حيث وجه زعيم مليشيا الحوثي الإرهابية بإرسال حملة من مسلحية إلى منطقة آل حميدان وآل القمادي في مديرية مجز، في محافظة صعدة، بعد أن استولى مسلحون موالون لعمه على شحنة ضخمة من المخدرات كانت الجماعة سمحت بمرورها بغرض تهريبها إلى دول الجوار.