اعتقال مرسل الظرف المشبوه لـ ” ترامب “

واشنطن(صدى):

نجحت السلطات الأمريكية في إعتقال الشخص المسئوول عن إرسال ظروف تحتوى غلى مواد يشتبه في سميتها للرئيس دونالد تراب ووزير الدفاع جيمس ماتيس ومسؤلين آخرين بالبتاجون .

ووفقاً لقناة NBC فقد حدد الأمن هويته حددت هويته وهو ويليام كلايد ألين البالغ من العمر 39 عاما وخدم في القوات البحرية الأمريكية في الفترة ما بين 1998 و2002.

وأسفرت “رسائل ويليام ” عن نقل موظفين من المقر الانتخابي للسيناتور عن الحزب الجمهوري، تيد كروز، إلى المستشفى بعد أن عثروا على مسحوق أبيض في ظرف مخصص للسيناتور يحتوي على مادة سامة كان يعتقد أنها مادة الريسين ،وفيما بعد اتضح أن الحديث لا يدور عن مادة الريسين بل عن بذور الخروع المستخدمة لإنتاج الريسين.

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